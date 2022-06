Carla Rivarola continúa compartiendo adelantos de su próxima etapa musical, ahora con “Tetelpan”.

Inspirada en su pueblo de la infancia en Álvaro Obregón y los recuerdos con su familia, esta canción encuentra a Rivarola mostrando su lado más íntimo. Entre nostálgicos sintetizadores, afiladas guitarras y una oscura voz,“Tetelpan” esparce un mensaje sobre la importancia de reconocer y honrar las emociones, abrazar los procesos y no juzgar ni pretender encontrarle respuesta a todo.

Respecto a este lanzamiento, en un comunicado Carla Rivarola explicó: “Pienso en ‘Tetelpan’ como un backroom o un espacio liminal del internet; un lugar inquietante e infinito que al final sólo existe como en un sueño. La liminalidad tiene que ver con los sentimientos no enteramente comprendidos; la nostalgia, caminos recorridos que no sabemos a dónde llevan, los puntos mágicos de inflexión en la vida que sólo somos capaces de ver al mirar hacia atrás. Hay un valor y una tranquilidad en observar el recuerdo aunque nuestros sentimientos al respecto no estén del todo acomodados”.

“Tetelpan” es el segundo sencillo que la multiinstrumentista argentina libera de su siguiente álbum de estudio. “La gravedad” fue la canción con la que le dio la bienvenida a esta era, con la que además, se marca el inicio de la firma con un nuevo sello discográfico.

Aún hay muchas sorpresas por llegar, pero si algo es un hecho, es que Carla Rivarola continuará llenándonos de fuerza y energía con su música, en la que la honestidad y la vulnerabilidad nunca pueden faltar. Por ahora, corre a darle play a su nueva canción, disponible ya en plataformas digitales gracias a Casete.

Foto de portada: Cortesía.

CARLA RIVAROLA NOS ENSEÑA LA IMPORTANCIA DE LA SINCERIDAD EN “LA GRAVEDAD”