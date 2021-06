Carey Mulligan y Zoe Kazan han sido confirmadas para interpretar en un nuevo filme a las periodistas que sacaron a la luz el caso de Harvey Weinstein.

Titulada She said, la película será dirigida por Maria Schrader (Unorthodox) con un guión de Rebecca Lenkiewicz, basándose en el bestseller del New York Times, She said: Breaking the sexual harassment story that helped ignite a movement.

Mulligan y Zoe Kazan estarán interpretando el papel de Megan Twohey y Jodi Kantor, las periodistas que el 5 de octubre de 2017 sacaron la bomba sobre Harvey Weinstein y las múltiples denuncias de acoso sexual y agresión que muchas mujeres hicieron en su contra durante décadas.

De acuerdo con Deadline, She said se “enfocará en un equipo de periodistas mujeres compuesto exclusivamente por mujeres que perseveraron a través de amenazas de litigio e intimidación para romper una historia revolucionaria. Incluso el filme ha sido comparado con éxitos como Spotlight y All the president’s men.

Esperamos pronto tener más noticias sobre este nuevo proyecto de Carey Mulligan y Zoe Kazan.

