Figuras como Cardi B, Chance The Rapper y John Legend han reaccionado después de que Joe Biden se enfrentara a Donald Trump en el primero de los tres debates de las elecciones presidenciales de EE.UU.

El Presidente se enfrentó repetidamente con el candidato demócrata Biden durante el acalorado debate del martes por la noche, que fue presentado por Chris Wallace de Fox News en Cleveland, Ohio.

En uno de los momentos más discutidos de la noche, se le pidió a Trump que condenara públicamente a los supremacistas blancos por avivar la violencia y las tensiones raciales en las protestas contra la brutalidad policial en todo Estados Unidos.

Trump, no denunció implícitamente sus acciones, a pesar de las súplicas de Biden de “hazlo, dilo”.

Otro intercambio conciso vio a Biden diciéndole a Trump que “se callara, hombre” cuando la pareja se enfrentó a la mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Respondiendo en Twitter, Chance The Rapper escribió: “El país entero tiene que tomar una decisión sobre si continuará restándole importancia al hecho de que nuestro Presidente es un supremacista blanco abiertamente racista y lo que eso significa para sus ciudadanos, o… VÓTARLO FUERA”.

The entire country has to make a decision as to whether it will continue to downplay the fact that our President is an openly racist White Supremacist and what that means for its citizens, or… VOTE HIM OUT. — Chance The Rapper (@chancetherapper) September 30, 2020

John Legend tweeteó: “No podemos pasar por otros 4 años de este incendio en un basurero ambulante”.

We can’t put ourselves through another 4 years of this walking dumpster fire. https://t.co/bsUoIl4N3P — John Legend (@johnlegend) September 30, 2020

Cardi B, mientras tanto, es hasta ahora una de las más destacadas reacciones, pues compartió una serie de videos que la vieron gritando a su televisión con ira.

Otras reacciones vinieron de la directora de Selma, Ava DuVernay, quien instó a los americanos a “tirar su culo” después de que el Presidente no condenara la supremacía blanca.

For those who hadn’t been listening for the past 4 years, Trump just told you that he ain't leaving and that he is a white supremacist. If that doesn't get every American who is not white into overdrive to toss his ass – we may actually deserve what happens next. — Ava DuVernay (@ava) September 30, 2020

“Para aquellos que no han estado escuchando durante los últimos 4 años, Trump les acaba de decir que no se va a ir y que es un supremacista blanco”, escribió DuVernay. Si eso no hace que todos los americanos que no son blancos se pongan a dar vueltas en el culo, puede que nos merezcamos lo que pase a continuación”.

La cantante Bette Middler dijo: “Joe Biden es un caballero. Lástima, cuando se trata de una rata acorralada”.

Joe Biden is a gentleman. Too bad, when dealing with a cornered rat. — bettemidler (@BetteMidler) September 30, 2020

La estrella de los Vengadores, Mark Ruffalo, añadió: “Trump mintió sobre Covid 19 y ahora 200k personas están muertas. Está mintiendo esta noche”.