Luego de haber sido acusada de homofóbica y transfóbica, la rapera, Cardi B, respondió a estos señalamientos en Twitter.

La rapera (casada con Offset), dijo anteriormente que ella es bisexual después de haber tenido relaciones sexuales con mujeres. Ahora, se defiende de las acusaciones sobre homofobia y transfobia.

Un usuario de Twitter hizo estas acusaciones, y la respuesta de Cardi B no se hizo esperar:

Ya keep using that same 1 video that I apologize for over & over again to call me homophobic & transphobic 1 but never post about the ones where I support the LGBT community which are multiples and the multiple tweets I posted in support https://t.co/wkl8QmUPjU — iamcardib (@iamcardib) June 29, 2020

And I don’t support the LGBT community because I have “gay fans” I support because of the confused feelings I had growing up on is it normal to like girls? I support because I know how hard it was for my gay cousin to come out to his very strict Dominican family https://t.co/wkl8QmUPjU — iamcardib (@iamcardib) June 29, 2020

Siguen usando ese mismo video por el que me disculpo una y otra vez, pero nunca publican nada sobre aquellos en los que apoyo a la comunidad LBGT que son múltiples.

Luego de esto, Cardi B continuó explicando cómo otros miembros de su familia han luchado previamente con su sexualidad, incluida su hermana.

Y no apoyo a la comunidad LGBT porque “tengo fans homosexuales”, apoyo debido a los sentimientos confusos que tenía cuando crecía, ¿es normal que me gusten las chicas? Apoyo porque sé lo difícil que fue para mi primo gay hablar con su estricta familia dominicana.

I support because I know the pain my cousin from my mom side which is a Tran “ have a fucked up relationship with her dad for years ! I support because I seen the transitions & the feelings my glam team having during their time with they body transition & my sister .. https://t.co/wkl8QmUPjU — iamcardib (@iamcardib) June 29, 2020

Lo apoyo porque conozco el dolor que mi primo por parte de mi madre, que es un tran, ¡tiene una relación jodida con su padre de años! Apoyo porque vi las transiciones y los sentimientos que mi equipo de glamour tuvo durante su tiempo con la transición del cuerpo y mi hermana…

Coming out to my mom & dad religious people as gay so before ya make it cool to call me homophobic & transphobic learn what those words mean and research my encouragement to the LGBT community b4 ya motherfuckers even knew who was CardiN https://t.co/wkl8QmUPjU — iamcardib (@iamcardib) June 29, 2020

Diciendo a mi mamá y papá, unos religiosos, que era gay. Así que ahora, tranquilos, y antes de decirme homofóbica o transfóbica, aprendan lo que esas palabras significan y vuelvan a buscar mi apoyo a la comunidad LGBT, antes de que ustedes hijos de perra supieran quién era CardiN.

El apoyo de los fans también se hizo presente inmediatamente.

A principios de mes, Cardi B anunció que lanzará nueva música pronto, luego que su último sencillo ‘Press’ saliera hace más de un año.

Foto de Portada Via Facebook Cardi B