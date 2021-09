Bill Steer ha estado con Carcass desde que inició la banda, en 1986. Es el guitarrista callado que prefiere aportar riffs y melodías en lugar de soltar declaraciones escandalosas, aunque esto no significa que no tenga nada que decir. En entrevista exclusiva para #SangreDeMetal platica sobre varios temas, pero sobre todo respecto a Torn arteries, el más reciente disco de Carcass.

TXT:: Luis Jasso

“Torn arteries está integrado por material que teníamos desde hace algunos años”, comenta Steer; “Daniel Wilding, nuestro baterista, y yo nos juntamos en una sala de ensayo; asumíamos que luego de andar de gira por dos años para promover Surgical steel lo natural era comenzar a planear un disco nuevo, pero estábamos muy equivocados porque Jeff (Walker, bajo y voz) ya tenía una serie de fechas que nos mantendrían de gira un año más. Eventualmente le mostramos las canciones y él participó como normalmente lo hace, con arreglos y otras cosas. Otras de las canciones surgieron justo en ese periodo de tiempo en el que nos juntamos a trabajar”.

Una de los temas del disco es “Flesh ripping torment limited”, el de mayor duración en la carrera de la banda, con más de nueve minutos y medio. “Sabíamos desde el inicio que sería largo porque las partes básicas que llevé a la sala de ensayo tenían varios pasajes así. Normalmente nuestras canciones tienen dos o tres partes, pero ésta tenía mucho material, sabíamos que tendría otra escala, aunque creo que tampoco imaginábamos que crecería de la manera que lo hizo. Cuando nos dimos cuenta había evolucionado a nueve minutos con 45 o lo que sea que dure. Fue un reto divertido dejarnos ir”.

Respecto a “Dance of Ixtab”, una canción que no necesariamente suena al Carcass típico, Bill reflexiona: “alguien en una entrevista me decía que esa canción es típicamente Carcass, que quedaría bien en Heartwork; en realidad posee elementos que nunca antes habíamos usado, y lo mismo diría de otro par de temas de Torn arteries. Yo traje a la mesa algunos riffs pero lo más importante fue que tenía una idea para un ritmo de batería que tiene su base en el tom y, claro, ya que Dan es tan bueno pescó todo de inmediato; luego de eso la canción tomó su propio rumbo. Después nos dimos cuenta de que probablemente no le iba a gustar a todo mundo porque, bueno, en ocasiones a algunos no le gusta que te arriesgues, pero a nosotros sí. Es una de las mejores canciones del disco”.

Steer, cual británico trotamundos, tiene una muy buena opinión de México: “la parte mística del país, sobre todo si vienes de un país como el Reino Unido, es mágica y misteriosa. Simplemente caminar por la calle es fascinante. Podrías hacerlo por días y maravillarte cada vez. Además, es simplemente maravilloso cómo la gente está tan apasionada con el metal. Una de las cosas más importantes que hicimos con esta banda fue tocar con Iron Maiden en México, algo que no podríamos haber hecho en ninguna otra parte del mundo”.

Torn Arteries finalmente está entre nosotros, y eso alivia. Bill lo explica de esta manera: “ha sido una larga espera. Las mezclas finales estaban listas desde mucho antes de que empezara la pandemia pero, bueno, la discográfica tenía sus planes y no se sentía cómoda lanzando el disco sin que saliéramos de gira para promoverlo, así que no quedó más que ser pacientes”. Cada quien tendrá su opinión de la obra al escucharla vía streaming; desde #SagreDeMetal se le traza un sólido 8 de 10 puntos, aunque esa es historia para otra ocasión.