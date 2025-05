Car Seat Headrest: “Quizá suene pretencioso, pero somos una banda de rock”

The scholars (2025) es el nuevo álbum de la banda de Seattle, Washington, liderada por Will Toledo. Su música requiere tiempo y paciencia, algo escaso en estos tiempos líquidos, pero con la certeza de una recompensa emocional y espiritual grande. Car Seat Headrest ha entregado un disco lleno de alma y esfuerzo, santo grial de los que encuentran en la música un camino hacia la redención. Platicamos con Ethan Ives para desmenuzar esta obra monumental que es The scholars.

¿Cómo describirías el sonido de tu banda?

Es curioso porque nos han puesto la etiqueta de banda alternativa o de banda indie. Nosotros escuchamos mucha música vieja, desde Pink Floyd y The Who, pero también escuchamos música nueva. A través de los años nos sentimos más como una banda de rock y ya. No sé si suene pretencioso, pero cuando estamos tocando de verdad me siento en una banda de rock.

Hablando de The scholars su nuevo álbum ¿de dónde surgió la inspiración?

Will estuvo escuchando ópera, música para teatro y música clásica. Puso mucha atención en la estructura de ese tipo de composiciones. Lo interesante fue que observó de manera específica ciertos pasajes de algunas obras y las convirtió en ideas para la banda. Ese fue el punto de partida para la creación de este nuevo disco. Debo decir que este es el disco más colaborativo de nosotros, porque a partir de las propuestas que trajo Will todos aportamos ideas.

Me parece que su música puede llegar a ser un reto para la gente que los escucha.

A mí en lo personal me gusta ese tipo de música. Aunque en nuestro caso no es algo que hagamos de manera consciente. Es decir, no estamos pensando en hacer un tipo específico de canción con cierto tipo de duración, con ciertos cambios. Creo que es un reflejo de nuestras influencias, de la música que escuchamos y disfrutamos que comparte rasgos que tal vez no sean muy convencionales. Por eso tal vez resulte un reto escucharnos.

Más que una pose es una necesidad de expresarse de esa manera.

Por supuesto, nosotros trabajamos siempre en lo que necesite la canción. Y eso es algo interesante en el proceso creativo, porque cada canción es un universo diferente y único. Y se nota en la duración y en la estructura de cada una de ellas. Y sobre todo tiene que ver en que las emociones se sientan bien, es el mejor indicador. Este gusto por la música que me desafía es un gusto que adquirí cuando era adolescente. Me pasaba que obtenía un gusto por la música que en un inicio no me gustaba, pero después de un tiempo la encontraba fascinante, es todo un proceso pero la recompensa final lo vale.

“Planet desperation” me resultó una canción muy fuerte por su grado de melancolía. ¿Podrías describirla?

Es quizá la canción con más carga emocional de todo el álbum. Su origen es muy peculiar porque no surgió de una idea única o primaria, fue el resultado de mezclar muchas ideas que teníamos de otras canciones y que decidimos llevar a esta rara narrativa psicodélica, donde Will encontró la vía perfecta para contar la historia de alguien que está a punto de morir, y que llega a la aceptación del todo el proceso que está viviendo. Desde el enojo, la tristeza y la frustración, hasta llegar al momento de la redención. Es fuerte porque es una montaña rusa de emociones.

Además de la carga emocional que tiene su nuevo disco, ¿consideras que hay una influencia a nivel político y social por el que está atravesando Estados Unidos?

No de manera directa pero sí que hay una atmósfera que demuestra ese contexto. Muchas de las letras tienen ideas o imágenes que expresan cierta paranoia. Creo que es la reacción inconsciente a los momentos que estamos viviendo. No te podría decir que cierta canción habla sobre esta situación, pero sí que está presente porque es parte del aire que estamos respirando hoy en día.

Se siente lo orgullosos que están con este disco.

¡Sí! Es el resultado de un proceso muy largo, quizá el más largo que hemos tenido en nuestra carrera. Un disco donde probamos un montón de cosas, algo que quizás no habíamos hecho a este nivel. Pasamos muchas horas en el estudio, de verdad pusimos mucho esfuerzo y trabajo en este proyecto. Además de la carga emocional hay un alto valor en él a un nivel técnico.

Quizá de ahí venga el origen del título para este disco, The scholar, una palabra que tiene una relación muy fuerte con la sabiduría.

Es posible, aunque los puedes leer en dos vertientes. La primera tiene que ver con lo más obvio que une a todos los personajes de las canciones, que es la relación con lo escolástico. Y el otro significado es más profundo que tiene que ver con el autoconocimiento, y el proceso para adquirirlo. Las dificultades por las que tienes que pasar para obtenerlo. El autoconocimiento puede ser muy liberador y trascendental y al mismo tiempo una confrontación con la parte más oscura de ti, con la esperanza de la autoaceptación.

¿Los veremos pronto en México?

Nos encantaría, uno de nuestros recuerdos de gira más queridos es el concierto del 2019 en México. Sin embargo, tras la pandemia nos hemos tomado las cosas con más calma, sobre todo por la salud de Will. Estamos planeando hacer algo primero aquí en Estados Unidos, posteriormente ver la posibilidad de girar de manera más extensa.

