Car Seat Headrest, la banda de rock independiente tocó “Can’t Cool Me Down” de su último álbum para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon durante el fin de semana.

El cuarteto interpretó la pista desde casa, con todos los miembros de la banda apiñados en un pequeño dormitorio de apartamento. A pesar del ambiente que suena suave, hay mucho que asimilar de la actuación. El guitarrista Ethan Ives y el bajista Seth Dalby están apretujados uno al lado del otro.

El baterista Andrew Katz, que también está filmando todo; se toma un momento para lucir su playera casera de Jimmy Fallon, y el vocalista Will Toledo canta desde un lugar escondido en un armario. Un trompetista también hace una breve aparición, al igual que Trait, el alter ego de Toledo que usa una máscara de gas, aunque la banda no reveló quién asumió el papel para la actuación.

“Can’t Cool Me Down” fue el primer sencillo que la banda lanzó de su álbum más reciente Making A Door Less Open. Siguieron con una gran cantidad de otras pistas como “Hollywood”, “Martin” y “There Must Be More Than Blood”, antes de dejar caer el récord en mayo.

Hablando del álbum en un comunicado, la banda dijo que era una colaboración entre Car Seat Headrest y 1 Trait Danger, el proyecto electrónico secundario del alter ego de Toledo, Trait y Katz.

Foto tomada del video de Youtube