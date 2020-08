Jónsi de Sigur Rós y Elizabeth Fraser de Cocteau Twins lanzan “Cannibal”, una conmovedora canción. El sencillo forma parte del nuevo álbum solista Shiver del guitarrista y primera voz de la banda islandesa de post-rock Sigur Rós.

Jónsi, líder de Sigur Rós, presenta “Canibal”, pieza musical donde es acompañado de la leyenda de Cocteau Twins, Elizabeth Fraser como invitada en la voz. La música, las voces y el vídeo en conjunto logran un resultado conmovedor y emotivo. El clip está dirigido por Jónsi y Giovanni Ribisi.

Con respecto a la coloraboración, Jónsi comenta:

“Cuando Sigur Rós estaba comenzando, siempre nos compararon con Cocteau Twins y eso realmente no me gustó. Odiaba que me compararan con nadie. Luego me interesé mucho en Cocteau Twins hace dos o tres años. Son tan buenos. Entonces entendí la comparación “.