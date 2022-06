Y Cannibal Corpse lo hizo. Al final del día, Alter Ego y Cacique pudieron colgar el ansiado letrero de sold out en una noche brutal, como se esperaba, con un público entregado que retomó la idea de comunidad que tanto distingue al metal, a pesar de quienes insisten en la división y el encono. Una cita donde los de Buffalo no dejaron una piedra sin voltear.

TXT:: Luis Jasso / FOT:: @fotoflama

Una noche con tres bandas, una nacional y dos estadounidenses, en el Circo Volador. Tranatopsy, ganadores de Wacken Metal Battle México tuvieron una muy buena respuesta del público. Dos cosas sucedieron: el promotor respetó a la banda invitada, la anunció y además publicó horarios. No había pretexto. Es decir, nadie pudo decir que llegó y se topó sorpresivamente con un abridor nacional. Por la cantidad de gente que estaba dentro del Circo, todo indicaba que había expectativa por verles. Y ellos cumplieron a cabalidad, aunque, eso sí, les tocó audio de banda abridora. Es práctica común, pero ellos mostraron que traen el fuego de su generación a flor de piel.

Luego fue tiempo para Gatecreeper. Igual que Tranatopsy iniciaron casi puntuales (lo cual es trabajo de la gente en escenario, palomita para ellos), apenas un minuto de retraso con la hora anunciada. Yo no los conocía y no hice nada al respecto porque decidí irme en formato vieja escuela: llegar al recinto, escucharlos en vivo y ver si me enganchaban. No sucedió. Muy estáticos y un tanto repetitivos, pero la respuesta que tuvieron del público fue fenomenal, así que mi percepción es meramente anecdótica porque había mucha expectativa con ellos y quienes los conocen salieron felices.

Cuando llegó el momento para Cannibal Corpse todo iba viento en popa, ya estaba lleno el Circo Volador y no parecía que nada fuera a detener la maquinaria. Pero los equipos electrónicos no tienen palabra de honor y falló la consola. Ese detalle retrasó el inicio de Cannibal alrededor de 18 minutos y afectó el sonido en las primeras canciones (el inge tuvo que mezclar el audio sobre la marcha). Pecata minuta, porque una banda como la de Buffalo apela a la intensidad más que a una mezcla prístina. El punto a partir de ahí era ver si Cannibal Corpse volvía a la tradición de nunca decepcionar en vivo, y en esa casilla pasaron con calificación sobresaliente.

No dejaron piedra sin voltear. Como venían haciendo, tocaron temas de 13 de sus 15 discos larga duración. La primera mitad del concierto, George Fisher no interactuó con el público pero en la segunda mitad sí, bastante. Bromeó con la audiencia, la retó a igualarlo en intensidad, dedicó como ha hecho desde hace años “Fucked with a knife” a las chicas y mantuvo los decibeles desde el público hacia el escenario siempre en niveles altísimos. Abismal diferencia de actitud entre ellos (sobre todo Fisher, Erik Rutan y Alex Webster) y cientos de bandas con la mitad de su edad. Los tres tienen 50 años o más y sacuden el cráneo como chamacos de 16, ¡impresionantes!

Una fiesta gore y brutal en la que al final solo se veían sonrisas, cuerpos sudados y se escuchaban comentarios de satisfacción. Tal como debe ser. El dato curioso, y probablemente se debió al retraso al inicio, es que no hubo encore, y eso significa nada más que no existió pausa para descansar dos o tres minutos, porque igual tocaron 18 temas y a juzgar por el mosh pit y los decibeles del público con “Hammer smashed face”, no hizo falta.