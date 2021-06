Como el tema está caliente, acudimos con Diego Andrés Figueroa Reyes, abogado especialista en derecho cannábico y fundador de Cannabis de México (CDM), quien en entrevista incita a investigar, a participar rompiendo estigmas por medio de Los 4 Pilares de Cannabis de México justo en estos días que, al parecer, empiezan a abrirse puertas legales al respecto.

TXT:: Katzer

¿Por qué “cannabis” y no “marihuana”?

Marihuana es un término basado en la xenofobia. En su momento, cuando se trataba de prohibir la cannabis en Estados Unidos, se asignaba que todas las personas que la consumían eran mexicanos inmigrantes, personas de piel oscura. Cannabis es el nombre correcto; un género que pertenece a la familia de las cannabáceas.

¿Qué es el derecho cannábico?

El derecho cannábico es un área del derecho en donde se van generando especialidades en un litigio estratégico. ¿Qué es un litigio estratégico? Lograr un resultado que no está en la ley o que quiere cambiar la ley. El derecho cannábico engloba todos estos litigios estratégicos. La ley actual, incluyendo la ley general de salud, así como el código penal federal, son inconstitucionales; el derecho cannábico es la preparación que atiende este tipo de asuntos.

¿Qué opinas sobre la criminalización de la cannabis?

La razón de la prohibición fue prevenir el consumo, lo cual no se logró. Entonces, si no se logra tu objetivo, se me haría irracional continuar con esa estrategia. Tomando esa línea argumentativa, se ha visto que hay mucha gente presa por el simple hecho de portar cannabis. Si tu objetivo no se está cumpliendo y sigues arrestando a la gente, es una violación grave a los derechos. Y es una incoherencia por parte de todos los que están detrás de estos actos porque, a final de cuentas, si tú estás creando leyes, es para proteger a tu gente, no para perjudicarla.

De septiembre a diciembre de este año 2021, hay periodo ordinario en las cámaras de senadores y diputados. Actualmente existe un mandato de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en donde es obligatorio cambiar la ley y cinco artículos en específico, pues estos han permanecido igual desde hace dos o tres años que se hizo este mandato. La iniciativa de uso adulto ya se votó en lo general, por los diputados, pero ahorita están en temas de reservas. Esperemos que el trabajo de los legisladores, de septiembre a diciembre, ya resuelva el hecho de publicar esta ley.

¿Cuál crees que sea el motivo del retraso en la legalización?

La respuesta “bonita” es ignorancia, pero al final de cuentas creo que ha sido el narco y los compromisos con los políticos. Abunda la desinformación. Muchas autoridades no se sientan a informarse o a investigar sobre el tema. Nunca se citan universidades, estudios clínicos o casos de éxito. Si no te tomas el tiempo de investigar, estás opinando, y no puedes legislar a través de opiniones.

¿Qué implicación tiene una prohibición como ésta, en el estado de derecho?

El libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se refiere a cómo podamos expresarnos de una manera interna, desde lo más intrínseco. Esa es la esfera interna. Y la esfera externa es el derecho de accionar mi esfera interna. Entonces, cuando nosotros hablamos de cannabis, el simple hecho de prohibir su uso significa una violación directa al libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad es tan importante que va de la mano con el artículo primero constitucional, que es la dignidad humana.

¿Si consumo cannabis implica risa y ojos rojos?

Lo que pasa es que podemos utilizar muchos tipos de cepas, específicamente hablando del uso adulto, para cosas diferentes. Puedo usar un tipo de flor para dormir; o un tipo de flor para tener sexo; o para aventarme una lectura ardua de tres horas; o puedo usar una que me haga reír y pasarla bien. Eso es lo padre de esta industria. También importa mucho el ambiente en el que estés.

¿Cuál crees que es el mayor mito del cannabis?

Pues la pálida, es como el número uno. La pálida se provoca mucho por la deshidratación. Si tú estás consumiendo cannabis y estás tomando algo que te deshidrate, como alcohol o tabaco, te vas a secar y te puede dar la pálida, pero eso se puede prevenir con agua. Algo que sí hay que reconocer es que la planta no es inocua, no puede ser usada al cien por ciento por todas las personas. Los mitos se irán cubriendo con casos de éxito, eso también va a provocar más investigación.

Más información sobre Cannabis de México (CDM), aquí.