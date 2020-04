Hay ocasiones en que la pluma se niega a escribir sobre temas que salen del control de todos, pero a veces simplemente no se puede. Hay viejas teorías que dicen que si no nombras a algo o alguien, se le resta poder, aunque también es cierto que en ocasiones no queda más que rendirse ante lo inevitable. Así, hoy se debe hablar de Covid-19 porque ha causado estragos de todo tipo, como por ejemplo, la posposición del Candelabrum Fest.

TXT:: Luis Jasso

La clave está en la palabra “posposición”. Muchos otros festivales, algunos incluso de los más grandes han debido cancelar, pero Candelabrum ha optado por adentrarse en el año y programar todo para el 19 de septiembre. De esa manera, una fecha que en México suele asociarse con destrucción y tragedia hoy se ha convertido, por lo menos en el mundo del metal, en fecha de esperanza y resurrección.

En un comunicado oficial, los promotores explicaron lo siguiente: “Con el fin de vencer la incertidumbre que se vive en México y el mundo, y con la promesa que hicimos a nuestros llamaradas de que la edición 2020 del festival sigue en pie, decidimos reagendar la fecha de Candelabrum Metal Fest al 19 de septiembre de este año en el mismo lugar, la Velaria dela Feria de León, Guanajuato”.

Por lo pronto, once de las trece bandas anunciadas originalmente siguen dentro del cartel. Las confirmadas son Over Kill, Candlemass, Grave, Moonspell, Cirith Ungol, Officium Triste, Night Demon, Blood Incantation, Piraña, Dies Irae y Mordskog. Hasta hoy, Shining y Sigh aun no han confirmado si podrán estar o no, aunque eso significa que la posibilidad existe, no que estén cancelados.

Por lo pronto, lo que queda por hacer es esperar, ayudarnos unos a otros con el cumplimiento de los lineamientos que se han establecido para combatir la pandemia de Covid-19 y prepararnos espiritualmente porque cuando llegue septiembre, el hambre por una buena dosis de metal podría beneficiar al que ya de por si es un festival que prometía una noche inolvidable.