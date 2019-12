Call Me by Your Name es una de las películas fundamentales de la década pasada. La historia de amor de Elio y Oliver se encargó de destrozarnos el corazón en mil pedacitos con la ayuda de un increíble soundtrack que ahora será lanzado en vinilo rojo.

La nueva edición especial de Call Me by Your Name llegará a las tiendas de discos del mundo el próximo 14 de febrero para celebrar San Valentín. Lo sabemos, esto parece una broma de mal gusto tomando en cuenta cómo acabó Elio.

El vinilo rojo para el soundtrack de la película será de 180 gramos y vendrá resguardado en un sobre especial con la inscripción: “En algún lugar del norte de Italia”. ¿Así o más romántico? Por cierto, sólo habrá 1000 piezas de esta increíble edición.

Lacinta de Luca Guadagnino está basada en el libro de André Aciman. Recientemente, el escritor lanzó la segunda aparte de la novela. Este nuevo libro se llama Find Me y relata el viaje de Elio a los Estados Unidos para reencontrarse con Oliver.

Te recomendamos que vayas apartando esta nueva edición especial si eres fan de la película. Estamos seguros que las 1000 copias volarán y no queremos que acabes como Elio frente a la chimenea por no haber alcanzado tu copia.