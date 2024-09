¡Pongan Caifanes! Diez datos random que quizá desconocías de la banda

Con más de treinta de carrera, Caifanes concentra varios de los episodios más significativos del rock nacional. Acá te enumeramos diez momentos que los fans deben conocer con tal de tener el mapa completo de los creadores de “Mátenme porque me muero“. Vamos.

1.- Cristian Castro y su relación con Caifanes

No es ningún secreto que el hijo de El Loco Valdés tiene su lado rockero. Él fue quien le sugirió a su madre, Verónica Castro, que invitara a Caifanes a su show de TV ¡Mala noche no!. “Mi hijo Cristian me dijo que faltaba más rocanrol en el programa y me recomendó a estos muchachos”. Aquella presentación televisiva catapultó a Caifanes a un público más amplio a nivel nacional.

2.- Saúl y la censura en la época del PRI

En su segunda visita al programa de Verónica Castro, justo después del fraude electoral en el que Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México, Saúl Hernández apareció en pantalla notablemente descontento, lo cual no pasó desapercibido por la conductora, quien le preguntó: “¿Qué tienes Saúl? Te noto un poco achicopalado“. El vocalista de Caifanes contestó: “Hay cosas que no están bien”. La conductora volvió a inquirir: ¿Cómo qué?. Hernández encogió los hombros y con una rabia contenida sólo alcanzó a decir: “¡Muchas cosas!”. Eran tiempos difíciles para expresar el descontento social y político a través de la televisión a nivel nacional.

3.- Caifanes y Rod Stewart en el Estadio Jalisco

El suceso que significó la primera visita de Rod Stewart a México en 1989 tuvo un cruce con la euforia que se vivía por el rock en español, situación que llevó a Caifanes a ser abridores del músico escocés. Ante un desbordado Estadio Jalisco, Caifanes hizo lo propio y dedicó “Amanece” al rock mexicano que venía de una severa censura por parte del gobierno, desde los años 70 hasta mediados de los años 80. También soltó el famoso grito de ¡Viva México cabrones! al momento de interpretar “La célula que explota”, cuya letra habla de malinchismo.

4.-“¡No mames wey, son los Caifanes!” El mano a mano con Soda Stereo

Lo que ahora es algo prácticamente imposible, se llevó a cabo el domingo 10 de marzo de 1991, cuando Caifanes y Soda Stereo compartieron escenario en el Palacio de los Deportes. Los de “La negra Tomasa” estaban promocionando El diablito mientras que los de “Cuando pase el temblor” hacían lo mismo con Canción animal. El momento emblemático fue cuando Gustavo Cerati anunció: “A este escenario vamos a invitar a unos amigos ¡No mames wey, son los Caifanes!”, para así dar paso a una versión de “Message in a bottle”, de The Police, una de las bandas favoritas tanto de los músicos mexicanos como de los argentinos.

5.- Caifanes como teloneros de los Rolling Stones

En enero de 1995 los Rolling Stones visitaron por primera vez la Ciudad de México para presentar su gira Voodoo lounge, teniendo como grupo abridor a los mismísimos Caifanes, quienes para esas fechas estaban promocionando su disco El nervio del volcán. No faltaron los detractores que expresaron su inconformidad con la decisión de incluir a la banda mexicana como teloneros de Sus Satánicas Majestades. Ante un público nada condescendiente, los mexicanos salieron bien librados del encargo.

6.- El zafarrancho en la Delegación Venustiano Carranza

Un mes después de abrir los conciertos de los Rolling Stones en México, la estación de radio Stereo 97.7 organizó un concierto en la explanada de la Delegación Venustiano Carranza. Se calcula que fueron 50 mil asistentes los que se dieron cita antes del mediodía del 19 de febrero de 1995, lo cual hizo adelantar la salida del grupo mexicano, generando un desfase con la gente que aún no llegaba al lugar, provocando así un ambiente caótico “controlado” con gas lacrimógeno. El resultado: destrozos a algunos coches que estaban cerca del lugar. El suceso provocó la suspensión de conciertos masivos por parte de las autoridades, la cual tuvo como respuesta un evento masivo en C.U. donde varias bandas mexicanas ofrecieron su actuación en defensa de los espacios públicos. Algunos consideran que ese fue el génesis de lo que después se llamaría Vive Latino.

7.- Los cromosomas de Saúl Hernández y Alejandro Marcovich

“A once años de estar juntos ¿qué tienen en común todavía entre ustedes?”, pregunta una reportera en la gira que por Colombia protagonizaron en 1995 a Alfonso André, Saúl Hernández y Alejandro Marchovich. A lo que el argentino responde: “El esqueleto, la cantidad de cromosomas”. Mientras, Hernández revira con un; “¿Qué ves cuando me ves?”. Son palabras que vaticinan el inevitable quiebre de una de las bandas más importantes del rock mexicano. Sería en San Luis Potosí donde Caifanes terminaría una etapa para dar paso a Jaguares. “Esta canción habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros” anunció entonces Saúl. Más claro ni el agua.

8.-”No todo es color de rosa ni nos enamoramos en un bazar”

Recientemente apareció un video de Caifanes donde hacen la presentación de su primer disco ante la prensa, allí Saúl Hernández declaró: “No todo es color de rosa, ni nos enamoramos en bazar”, en franca referencia al grupo Flans, pero sobre todo a la música prefabricada producida en Televisa en aquellos años.

9.-Debut y despedida en el mundo de la actuación para Alfonso André

En 1986 aparece la película mexicana llamada Crónica de familia dirigida por Diego López Rivera, la cual incluía en el elenco a Claudia Ramírez así como a Alfonso André. El mismo baterista ha reconocido que no se sintió cómodo en el rol de actor, lo cual lo llevó a confirmar que su lugar estaba en la música. Y sí, como actor, es mejor baterista.

10.- El hueso antes de Caifanes

Los años 80 fueron la edad de oro del playback, algo que supieron aprovechar los integrantes en ese tiempo de Las Insólitas Imágenes de Aurora (banda previa a Caifanes), quienes aparecieron como grupo de apoyo de gente como Laureano Brizuela, Alaska y Fresas con Crema. Los integrantes del combo han comentado que el dinero ganado en dichas presentaciones televisivas les ayudaron a juntar el dinero que después invirtieron en mejor equipo.

