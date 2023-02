Café Marvin entre latitudes y sugestiones con Yarni & GMM

Generalmente cuando un DJ produce el dance floor pesa en el resultado. Es el caso de Parenthesis de Yarni & GMM. A pesar de ello hay un deep que no se desboca, sujetado por una narrativa cinemática y matizado con arreglos paradisíacos.

El DJ y productor de Sheffield Yarni se reunió con Give Me Monaco para explorar ideas y se forjó un álbum titulado Parenthesis. No era la intención primera pero la cosa fluyó con facilidad.

El disco por momentos está demasiado ubicado en estos tiempos de subidon y reels. Pero también guarda momentos inspirados de expansión geográfica.

Es el caso de Plucked & Struck. Una delicia de mid tempo entre el deep house, el afro house y con un toque narrativo y cinemático que sujetó los deseos fatuos de Yarni y Give Me Monaco. Hasta con una guitarra de film épico de los 80. Todo para revelarse contra la cuesta del martes.

Yarni ha publicado dos álbumes anteriores siendo Boro del 2021 el primero. GMM publicó From The Coral To The Grey en 2020 y recientemente en este 2023 el EP Luminance.

Parenthesis by Yarni & Give Me Monaco