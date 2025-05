Café Marvin y los sensibles estados eléctricos con Kara-Lis Coverdale

Nuevo LP de la canadiense Kara-Lis Coverdale. From Where You Came es un ábum de neo clásico acústico y digital.

Los fenómenos desapercibidos en su totalidad frecuentemente son aquellos con los que más convivimos.

Kara-Lis Coverdale trabaja sobre idea de un animismo eléctrico que fluye para dotarnos felicidad.

Coverdale fusiona la síntesis con la instrumentación en vivo en un gesto de reconexión con la tierra y el cuerpo a través del sonido.

From Where You Came no es simplemente un disco ambiental, es una obra de vocación clásica por su estructura progresiva, por su instrumentación que cuenta con el chelo de Anne Bourne y el trombón de Kalia Vandever.

Combinando la música programática del siglo XIX con el jazz de mediados de los 70 y un enfoque compositivo distintivamente colorido y multidimensional que abraza la improvisación.

En lo emocional es un disco de belleza obligadamente positiva. De sensaciones arcanas que nos alejan de la fugacidad de nuestra vida líquida.

From Where You Came de Kara-Lis Coverdale