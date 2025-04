Café Marvin y los logros de la espera con Macie Stewart

Nuevo LP de la multi instrumentista y compositora de Chicago Macie Stewart. When the Distance is Blue es música contemporánea sustentada en lo clásico y lo abstracto.

Las esperas son un espacio por lo habitual de angustia y anhelo, pero visto desde la perspectiva de una vida, ésta no es más que una espera, del fin.

Macie Stewart describe su nuevo disco como “una carta de amor a los momentos que pasamos entre medias”, una necesaria reivindicación al estado entre dos puntos que es la vida entera.

Con su piano y su violín, el chelo de Lia Kohl, la viola de Whitney Johnson y el double bass de Zach Moore, sumado a un trabajo detallista de field recording; Stewart entrega When the Distance is Blue.

“Quería recontextualizar estas grabaciones y evocar nostalgia por algo que no podía identificar”

Las primeras sesiones se grabaron con Dave Vettraino, ingeniero de sonido de IARC, en los estudios Palisade de Chicago a principios de 2023. El piano se preparó con monedas y micrófonos de contacto. 2023 fue un año marcado por una extensa gira, durante la cual recopiló docenas de instantáneas sonoras de aeropuertos, escaleras y mercados abarrotados, compilando así un audiodiario de sus viajes.

Neo clásico, contemporáneo, experimental, con elementos del jazz y psicodélicos, When the Distance is Blue nos ofrece una solución para lo que parece insostenible.

Es el tercer LP de Macie Stewart y el primero con International Anthem.

