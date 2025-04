Café Marvin y las vidas continuas con Frances Camaron

Nuevo LP de la teclista de Tasmania Frances Camaron. A Day at the Florist recoge 12 piezas de neo clásico ambiental improvisadas con piano y sintetizador.



Se dice que cada tipo de personalidad tiene una flor que le representa. Excluyen de esta categorización a violentos y acaparadores.

Frances Camaron, en su segundo álbum, utiliza las flores como eje de expresión armónica, de vidas sin más sobresaltos que encuentros con desconocidos, extraños que dejan serlo con el intercambio de unas breves palabras.

Tras su álbum debut de 2024, Piano for Dreaming, Frances regresa con A Day at the Florist, una colección íntima y evocadora nacida de su improvisación en vivo en el Festival de Música Improvisada más Pequeño del Mundo en noviembre de 2024.

Aquella actuación se produjo en una floristería, reto creativo que produjo esta obra minimalista donde piano y sintetizador combinan con atrevimiento pero sin ruptura alguna del ambiente de paz rutinaria propuesto.

A Day at the Florist de Frances Cameron