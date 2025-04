Café Marvin y las salvedades tras el castillo con Matthew Shaw

Nuevo EP del británico Matthew Shaw titulado The Tower. Entre al ambient, el noise, el synth con mucha producción drone.

La ensoñación de creerse a salvo tras muros suele chocar con la realidad pérfida de la endogamia, la avaricia y la envidia.

Matthew Shaw es un artista multi disciplinar tanto músico, como escritor, como film maker, entre otras disciplinas creativas. Su último trabajo tiene el apoyo del label británico Buried Treasure y el apadrinamiento de Bill Drummond de KLF.

The Tower es un EP de 4 pistas con drones ambientales y meditaciones electrónicas, grabado por Matthew Shaw durante un periodo sabático de dos semanas como artista residente en la Curfew Tower de Cushendall, Irlanda del Norte.

El edificio es propiedad de Bill Drummond, del KLF. Durante años, Bill ha invitado a artistas a vivir y trabajar en la Torre y a integrarse en la comunidad local durante su estancia. Gracias a una invitación de Caught by the River, Matthew llegó a The Tower.

Shaw es un estudioso de lo arcano por lo que el encuentro con semejante espacio creativo debía dejar una obra de consideraciones profundas. Y así es.

The Tower tiene espacios ambient en los que refleja la solidez que ofrecen los muros. El orgullo con un techno minimal en forma de caricia.

Igualmente la sensualidad cálida de chimeneas luminosas para los placeres cobijados.

Pero también está el susurro ensordecedor de los secretos ahogados transimitidos con noise.

“Mi enfoque fue en parte collage de audio y en parte composición. Luego, los elementos se esculpieron juntos hasta alcanzar su forma final. Usé la guitarra Flying V dorada sin amplificar de Bill, pequeños sintetizadores portátiles y un viejo Moog Prodigy de los 70, un pedal de loop y reverb, además del ambiente natural de The Tower“.

Shaw desde el 2010 ha publicado más de 60 referencias musicales.

THE TOWER de MATTHEW SHAW