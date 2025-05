Café Marvin y las imágenes llegadas de adentro con Milena Casado

Dibujar el mundo de sueños requiere antes ilustrar los sueños de mundo para que la pintura sea cromática.

En su álbum de debut la española de Lujana, Huesca, usa el jazz y su virtuosismo como interprete para sacar sus pasiones y vivencias. Nos habla de su madre, sus lecturas, su pelo, sus adentros… Pero lo hace con un discurso que bebe de Miles pero también de Jarret y otros navegantes del jazz.

Casado es la compositora de todos los temas de Reflection Of Another Self .

Jazz con arreglos electrónicos pero también de clasicismo y rodeada con pura aristocracia del jazz pues la batería Terri Lyne Carrington, la pianista Kris Davis, la arpista Brandee Younger, la bajista Meshell Ndegeocello colaboran en el LP.

Un disco de riscos y valles para envolverse en el yo y asumir el día.

Reflection Of Another Self está publicado con el label Concord.

Reflection Of Another Self de Milena Casado