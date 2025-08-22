Café Marvin y las certezas del happy end con Kaytranada

Nuevo LP del haitiano canadiense Kaytranada. IN’T NO DAMN WAY! es house mayúsculo, desde deep a tech pasando por jazzy o estilo Chicago.

La atracción de los excesos reside en el optimismo de resultados que los provocan. Por un instante no hay fallo.

Louis Kevin Celestin alias Kaytranada ha pasado de alimentador independiente de SoundCloud a estrella disco de major.

Tras cuatro álbumes en el que destaca 99.9% del 2016, publica un impactante disco que será el placer de DJs por el mundo entero.

Con IN’T NO DAMN WAY! Kaytranada pretende no fallar y con ese fin produce 12 tracks de house que beben de las fuentes básicas, jazz, funk y soul, del género.

Pero como ya descubrieron visionarios del house jazzy como Yost o Migs un final ácido garantiza un happy end. Tracks breves que llevan al siguiente nivel de temperatura en el dance floor. Tan LP como set de baile.

El tech sin estridencias, con congos y sintes, lleva a IN’T NO DAMN WAY! a un final desorbitante de baile y frenesí.