Café Marvin y la suburbia del tinglado con Damon Locks

Nuevo LP del poeta, músico y educador de Chicago Damon Locks. List Of Demands es un poético collage electrónico con intervención orgánica.

Cuando el sistema pasa por encima de capas de población éstas tienen siempre el recurso del orgullo de los desechos.

Damon Locks, músico y activista, tuvo una propuesta para trabajo sonoro de Experimental Sound Studio (ESS) en el Museo de Fotografía Contemporánea de Chicago dentro de una exposición llamada Beautiful Diaspora / You Are Not the Lesser Part.

Locks presentó un collage cultural ambicioso tanto de la cultura negra como de su propia experiencia creativa.

El currículum de décadas de Locks conecta los puntos entre la improvisación experimental, el hip hop basado en samples, el punk y la poesía, cada uno realizado al más alto nivel y con una lista de colaboradores que podría hacer girar la cabeza incluso al oyente más hastiado.

El resultado se amplió con la participación del cornetista Ben LaMar Gay, la violinista Macie Stewart, la poeta Krista Franklin y el turntablista / baterista Ralph Darden (también conocido como DJ Major Taylor).

De esta manera pasó de lo expositivo a disco convencional. Un álbum inabarcable en lo estilístico: spoken word, punk, jazz, hip hop, soul, electrónica …

Locks es el fundador Black Monument Ensemble (BME) un vibrante colectivo de artistas, músicos, cantantes y bailarines que realizan trabajos con objetivos comunes de alegría, compasión e intención.

Además ha publicado con List Of Demands tres larga duración.

List of Demands de Damon Locks