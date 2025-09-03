Café Marvin y la sinceridad de la confusión con James K

Adelanto del nuevo LP de la productora, compositora y cantante de NY James K. Friend es un álbum de trip hop, electrónica experimental y ambient pop.

El principal opresor de vidas es la imperiosa necesidad de claridad en objetivos y hechos, cuando resulta que el ser humano es ante todo deriva emocional.

Jamie Krasner alias James K canta a la confusión. Se sincera ante un “amigo” para proclamar la identidad solitaria y perdida, propia y ajena.

Friend producido en Montreal junto a Francis Priori y Patrick Holland no defrauda en cuanto al arriesgado concepto sonoro de la de NY.



Un disco que parece tambalearse en cada paso, remarcando así la por momentos tenue voz de Krasner, y resurge en el siguiente paso para que cobre brío.

Clicks and cuts, techno, ambient, breaks, drum and bass … para redefinir el trip hop o definir el ambient pop, según se vea.

James K es artista visual, productora, DJ, miembro de Seth y Funky Doodle. Ha publicado tres álbumes anteriores siendo el primero Pet del 2016.

Friend sale con AD 93 Y WHYT083.

<a href="https://jameskmusic.bandcamp.com/album/friend" target="_blank" rel="noopener">Friend de james K</a>