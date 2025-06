Café Marvin y la resistencia pasiva al desplazamiento con Ganavya

Un común denominador de la historia humana es la de individuos arrastrados por distintas causas fuera de la tierra que aman. Los cantos se convierten en formaciones geográficas interiores entonces.

Ganavya nació en Nueva York creció en la India. Volvió a NY. El desplazamiento produjo en la cantante y compositora un enlace de cantos en los que habitan sus sentimientos de una manera profunda.

En el 2024 publicó Daughter Of A Temple. Desde entonces es una de las esperanzas de la world music en tiempos donde el mundo es para turistas y lo demás es desplazamientos.

Nilam co producido por Nils Frahm en LEITER Studio, en el complejo Funkhaus de Berlín, incide en el sentir de quien obligado al avatar para y ve su destino en manos de otros, pero su voz aun propiedad de sus sentimientos.

Folk de la India, jazz, experimentación digital y acústica. Un álbum para oponerse sin sangrar.

Ganavya, vocalista y productora, criada en Tamil Nadu y nacida en Nueva York, residente en Irvine, California, busca equilibrio entre los opuestos. Unir realidades separadas y opuestas para lograr el entendimiento humano.

Ha publicado álbumes como Aykam,one o karunkuruvi / blackbird.



Es cofundadora del colectivo no jerárquico. Los trabajos recientes incluyen: una película realizada durante la pandemia titulada This body is so impermanent… (2021) dirigida por su colaborador cercano, Peter Sellars.

Nilam de ganavya