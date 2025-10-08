Revista Marvin

Café Marvin y la parcela de las maravillas con M. Sage

Nuevo LP del productor de Colorado M. Sage. Tender/Wading es un álbum experimental entre ambient, roots, jazz, folk americano, drone, field recording y neo clásico.

El hogar suele ser una prisión de seres agrupados, tanto que acaban por esconderse del mundo.

Para evitar esto Matthew Sage alias M. Sage propone enriquecer la casa familiar de belleza llegada de distintas latitudes sonoras.

Empasta su folk de raíces, el ambient jazz casi smooth, los elementos neo clásicos… produciendo un cobijo no para protegerse del mundo, sino para reproducirlo en su más necesarias esencias.

Tender/Wading trae tesoros hasta del lejano oriente y de la sonoridad de la rutina gracias al field recording. Por supuesto lo digital es un supra hogar para todo peregrino.

Sage ha publicado desde el 2020 más de 50 referencias entre colaboraciones y producciones en solitario.

