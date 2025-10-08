Café Marvin y la parcela de las maravillas con M. Sage

El hogar suele ser una prisión de seres agrupados, tanto que acaban por esconderse del mundo.

Para evitar esto Matthew Sage alias M. Sage propone enriquecer la casa familiar de belleza llegada de distintas latitudes sonoras.

Empasta su folk de raíces, el ambient jazz casi smooth, los elementos neo clásicos… produciendo un cobijo no para protegerse del mundo, sino para reproducirlo en su más necesarias esencias.

Tender/Wading trae tesoros hasta del lejano oriente y de la sonoridad de la rutina gracias al field recording. Por supuesto lo digital es un supra hogar para todo peregrino.

<a href="https://msage.bandcamp.com/album/tender-wading" target="_blank" rel="noopener">Tender / Wading de M. Sage</a>

Sage ha publicado desde el 2020 más de 50 referencias entre colaboraciones y producciones en solitario.