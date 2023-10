Café Marvin y la insalvable memoria con Grand River

El último álbum publicado en 2023 por Grand River nos sirve para anunciar su presencia en el próximo Festival Mutek MX 2023 el sábado 14 de octubre en CDMX. All above es un álbum de ambient emotivo que en estos tiempos de zozobra se hace testimonio.

¿Cómo olvidar el pasado si siempre está encima de nosotros? ¿Cómo avanzar sin rencor cuando los actos del ayer son el dolor de hoy?

La italo-holandesa Aimée Portioli alias Grand River nos somete en su obra multidisciplinar a las sentimientos profundos que se entrelazan con los recuerdos, los temores y las esperanzas.

En su tercer álbum, la compositora y diseñadora de sonido pregunta qué fuerzas guía podrían estar impulsándonos, atrayendo y afectando.

All Above y la obra de Grand River tiene como objetivo difuminar los límites entre la música electrónica y la música acústica a través del ambient music.

El álbum requirió de dos años de producción. La extensa nómina instrumental de cuerdas, órganos, guitarras y sintetizadores, sumado a aporte vocales, son los acompañantes del elemento central: el piano.

All above está dedicado al fundador de Editions Mego, Peter Rehberg, fallecido repentinamente en julio de 2021, All Above exige compromiso y se niega a pasar a un segundo plano.

El label Editions Mego publica All above . Tercer LP de Grand River que debutó en larga duración en 2018 con Pineapple.

Será sin duda uno de los momentos culmen de Mutex MX 2023.

https://mexico.mutek.org/es/programa/festival?date=14.10