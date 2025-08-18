Café Marvin y la auto dedicatoria con Monika Am

Dejar dentro, sin expresar, emociones e ideas es morir un poco anticipadamente. Mejor soltar aunque sea sin orden ni concierto.

Monika Am ha auto publicado siete discos en un mes que, parecen, concluir con The complete sounds.

Ambient de sentidos mántricos. Producciones de synth, voces místicas, temáticas que no dejan a vivos ni muertos olvidados. Tracks fruto de la improvisación y la inspiración.

La música es un camino para mí, uno que a veces me lleva a través de la oscuridad.

Pero solo la sinceridad con uno mismo puede disolver las sombras. Creo desde la profundidad, para quienes pueden escuchar incluso entre los tonos.

Una obra tan egocéntrica como generosa, 69 tracks, ideal para una prolongada meditación.

<a href="https://monika-am.bandcamp.com/album/the-complete-sounds" target="_blank" rel="noopener">~ The complete sounds ~ de Monika Am</a>