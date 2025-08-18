Revista Marvin

Café Marvin y la auto dedicatoria con Monika Am

Café Marvin y la auto dedicatoria con Monika Am

Nuevo LP de la productora checa Monika Am. The complete sounds le juega al ambient místico.

Dejar dentro, sin expresar, emociones e ideas es morir un poco anticipadamente. Mejor soltar aunque sea sin orden ni concierto.

Monika Am ha auto publicado siete discos en un mes que, parecen, concluir con The complete sounds.

Ambient de sentidos mántricos. Producciones de synth, voces místicas, temáticas que no dejan a vivos ni muertos olvidados. Tracks fruto de la improvisación y la inspiración.

La música es un camino para mí, uno que a veces me lleva a través de la oscuridad.
Pero solo la sinceridad con uno mismo puede disolver las sombras. Creo desde la profundidad, para quienes pueden escuchar incluso entre los tonos.

Una obra tan egocéntrica como generosa, 69 tracks, ideal para una prolongada meditación.

