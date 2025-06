Café Marvin y el soldador de navíos con Mr FijiWiji

Nuevo LP del productor estadunidense Mr FijiWiji. Before Everything Changes es un trabajo de chill lo fi, micro dubstep, ambient y future garage.

Lo único seguro es que nada permanece y curiosamente nos empeñamos en que todo siga igual.

Brendan Matthew Galdo es Mr FijiWiji. Desde 2011 y su fichaje por el label canadiense Monstercat se puede decir su carrera en la electrónica es exitosa.

Ahora publica Before Everything Changes donde su sonido pretendidamente pueril y optimista crece hacia las dudas de la vida. El ambient sazonado de rítmica, el dubstep llevado al chill, las voces garage tratadas glitch y roboticamente sirven para que la futura melancolía asome, para prepararse para los cambios no siempre positivos.

El piano que introduce cada canción muestra la penumbra del futuro que Galdo soluciona con sus digitalismos efervescentes y al tiempo contenidos.

Se trata del segundo LP de Mr FijiWiji tras Lost Lost Lost del 2018.

Before Everything Changes de Mr FijiWiji