Café Marvin sonriendo a las ánimas con Bri Major

/
EP de la estadunidense Bri Major. Professional Zombie oscila entre el lo fi y el ambient espectralmente.

Los recuerdos no se dejan atrás, menos los que se ligan a seres que fueron queridos. Lo mejor es hacerlos vivientes.

La compositora y cantautora de Virginia Bri Major publica Professional Zombie, de rítmica inverosímil ilumina la vista a los fantasmas que se van acumulando en el armario.

Una colección de tracks de delgada producción donde la estructura asemeja canciones y el resultado atmósferas. En la línea de algunos trabajos agraciados por el talento y la humildad del rock undergound y el folk.

