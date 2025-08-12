Café Marvin sonriendo a las ánimas con Bri Major

Los recuerdos no se dejan atrás, menos los que se ligan a seres que fueron queridos. Lo mejor es hacerlos vivientes.

La compositora y cantautora de Virginia Bri Major publica Professional Zombie, de rítmica inverosímil ilumina la vista a los fantasmas que se van acumulando en el armario.

Una colección de tracks de delgada producción donde la estructura asemeja canciones y el resultado atmósferas. En la línea de algunos trabajos agraciados por el talento y la humildad del rock undergound y el folk.

<a href="https://brimajor.bandcamp.com/album/professional-zombie" target="_blank" rel="noopener">Professional Zombie de Bri Major</a>