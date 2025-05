Café Marvin resumiendo avatares con PinkPantheress

Nuevo LP de la británica PinkPantheress. Fancy That es un lúdico trabajo de dance sobre voz y producción 2-step.

Un clavo quita otro clavo dice el refranero popular, desde luego extendiendo dramas en la alcoba no hay manera de avanzar y sanar.

Victoria Beverley Walker es PinkPantheress quien tiene claro que una rola y un problema emocional debe durar poco, lo justo.

“Una canción no tiene por qué durar más de dos minutos y medio. No necesitamos repetir una estrofa. No necesitamos tener un puente“

En Fancy That, su tercer trabajo tras Heaven Knows y Heaven Knows (remixes) del 2023, no pierde el tiempo y con un alegre, sedoso y contundente trabajo pregunta de salida: “¿quieres hacer el amor conmigo?“

Break beats, tech, 2-step, garage UK … perfectamente mezclados para arrasar el verano que se aproxima. PinkPantheress no solo copta sino que se encarga de producir Fancy That sin miedo a impactar en cuantos más dancers mejor.

Fancy That de PinkPantheress