Café Marvin refugiado del pincel seco con Love Over Entropy

Primer LP del proyecto holandés Love Over Entropy. To Sit Quietly Where Everything is Moving Fast es una declaración de principios ambient.

La rigidez y la falta de humedad hace de cualquier movimiento fricción, imposible resulte laxo o lento.

Su nombre es Michael, sus alias artísticos Minz, Roy Cordu y el que nos ocupa; Love Over Entropy.

A pesar de llevar publicando desde el 2013 el reciente To Sit Quietly Where Everything is Moving Fast es su álbum debut.

Aunque su carrera ha estado inclinada hacía el baile su primer LP es una obra de ambient, por momentos parece tomar rumbo al IDM o minimal dub, pero Michael mantiene la riendas fijas en un espacio donde todo sucede ajeno al frenesí. Intención primera de su disco.

Para producir este trabajo el holandés utilizó exclusivamente la Yamaha DX11 synthesizer, elemento fundamental del techno de Detroit de los 90 y el IDM europeo de la misma época. Por eso, quizás, hay un aura melancólica al tiempo que protectora en To Sit Quietly Where Everything is Moving Fast.

To Sit Quietly Where Everything is Moving Fast está publicado con el label Something Happening Somewhere de Utrecht, Holanda.

To Sit Quietly Where Everything is Moving Fast de Love Over Entropy