Café Marvin reclutando huestes ilógicas con Oksana Linde

Nuevo LP de la venezolana Oksana Linde. Travesias es un disco de ambient en tiempos del new age.

Reescribir la realidad requiere de paletas de color propias, sin usar por los que caminan por la líneas marcadas.

En los años 80 la la venezolana Oksana Linde estaba sumergida en reinterpretar sonoramente la vida.Para ello se adentró en el género del ambient electrónico, una pionera en tiempos aún mas minoritarios para la creación de vanguardia electrónica.

Su obra se extiende hasta los 90. Nunca publicó sus obras más allá de, en 1985, la pieza Mariposas acuáticas que formó parte de una compilación del label francés HAWAI.

El label de Lima, Bush, está en el propósito de rescatar vanguardia electrónica, y no, latinoamericana. Vuelven tras Aquatic and Other Worlds del 2022, ha publicar trabajos de Linde.

Travesías el segundo álbum editado por Buh Records. Las canciones pertenecen al periodo de 1986 a 1994 en el que en su estudio de San Antonio de Los Altos, Venezuela, también creo las piezas de Aquatic and Other Worlds.

Mundos Flotantes, Horizontes Lejanos y Arrecifes en el espacio fueron compuestas expresamente para el concierto Travesía Acuastral, presentado por Linde en febrero de 1991 en la Casa Rómulo Gallegos durante el 3er Encuentro de la Nueva Música Electrónica. Este evento, producido por Maite Galán en colaboración con el grupo Musikautomatika, marcó un hito en el desarrollo de una escena de música electrónica experimental en Venezuela.

Se trata de tracks básicamente de ambient pero en ese momento parte de la cultura new age como atestigua el interés de Oksana en el Reiki.

La producción es virginal, libre, surrealista, una forma de entender la existencia desde la experimentación comunal del yo.

Travesías de Oksana Linde