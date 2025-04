Café Marvin propiciando una semana espejo con Hadley Roe

Nuevo LP de la británica Hadley Roe. The Inner Garden es un álbum de ambient evocador.

Es trabajo de cada uno darle la importancia debida a la insignificancia del tránsito biológico individual.

Desde su retiro cuasi pastoral Hadley Roe se tomó su tiempo para ella misma y sus cuestiones pendientes.

El resultado de ese enfrentarse consigo misma y sus demonios es un disco construido con digitalismos, una guitarra eléctrica, un sintetizador y heridas y cicatrices propias.

The Inner Garden no es ambient paisajístico a pesar del entorno rural donde fue concebido, es una obra evocadora de estadios del yo que no temen a cierta grandilocuencia narrativa, entre unos The Cure en sonido mono y una narración propia de Jarre o Dream.

The Inner Gardenes es su segundo disco tras All That’s Left del 2024 y el primero de Roe para el label Past Inside the Present.

The Inner Garden de Hadley Roe