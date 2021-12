PATRICIA BRENNAN – MAQUISHTI LABEL – VALLEY OF SEARCH

La mexicana residente en NY Patricia Brennan publicó en 2021 su primer álbum titulado Maquishti. Brennan con formación y práctica clásica sobre el vibráfono y la marimba, este último instrumento parte de la música tradicional de su Veracruz natal, lleva a la marimba a otro lugar, al de avant garde y la experimentación sin concesiones, a territorios cercanos al ambient, minimal e IDM. Disco grabado en Samurai Hotel Recording Studio en el que mallas de sonido y efectos electrónicos acompañan al vibráfono y a la marimba. Una delicia para envolverse en ella.

PARRIS – SOAKED IN INDIGO MOONLIGHT LABEL CAN YOU FEEL THE SUN

Se trata del próximo hype que solicitarán en todo el mundo, pero antes es para nosotros uno de los discos del año, antes del riesgo de ser devorado por la fama. El londinense Dwayne Parris-Robinson alias Parris publica su álbum debut, tras varios Eps, titulado: Soaked In Indigo Moonlight. Sorpresa por todo lo alto, el disco suena a house, dub, pop de los años 40, lo fi, chip sound, glitch, experimental, drum and bass, ambient… una locura de estilos shakeados. Soaked In Indigo Moonlight es un disco mutante en cada canción, en cada párrafo sonoro. El propio Parris lo explica: “La única verdad constante es el cambio”, y eso nos encanta en Café Marvin.