Café Marvin parafraseando anhelos con Julia-Sophie

LP debut de la anglo francesa Julia-Sophie. Forgive Too Slow es un interesante trabajo de electrónica poetizada.

Los deseos más profundos no solo apuntan a no ser satisfechos, además su destino más probable es el silencio.

Tras varios EP’s Julia-Sophie edita este verano su primer larga duración. Lo hace con un álbum en el que su voz emitida desde un punto interior sin pretender permutar en el exterior, suena susurrada anhelante. Con trazos del sonido pop electrónico de los 80, de sintetizadores dolientes, pero también estructuras libres y sorprendentes que no buscan drops sino impactos emocionales.

Forgive Too Slow habla sobre las dificultades de dejar atrás el pasado, una lentitud vital que se trasluce en la agonía poética del tono de Julia-Sophie.

El extraño y tortuoso viaje hacia este debut ha incluido experiencias como artista internacional de un importante sello con Little Fish (“No me importaba lo suficiente ser famosa como para sobrevivir a toda la mierda que me arrojaban”), redescubrir su creatividad como miembro de Candy Says, la maternidad y, una vez más, poner todo su ser en su arte como artista solista.

forgive too slow de Julia-Sophie