Café Marvin paleta de sonidos con Parallelism

El productor de Portland Sage Taylor alias Parallelism publica nuevo álbum de ambient en progresión constante titulado A Part Remains.

Parallelism siempre busca nuevos sonidos y efectos. Lo suyo es música digital directa al cerebro, sin caer en la tentación bucólica de los paisajes externos. En su nuevo disco A Part Remains continua explorando en este caso en una memoria de micro chips fuente de creación para el de Oregon.

A Part Remains es según el propio artista fruto de experimentación pura con el software. Su pulsión desde pequeño.

“Siempre me ha fascinado la gran variedad de sonidos y música que puedes generar con una computadora, lo que finalmente me llevó a la música electrónica.

Las pistas de este conjunto pertenecen a un período en el que experimentaba mucho con el micromuestreo en un editor de ondas, donde capturaba una fracción de segundo de algo y lo estiraba manualmente durante varios minutos. Los materiales de origen son diversos y provienen de muchos lugares diferentes, incluidos muchos CD, cintas y discos de vinilo que he tenido desde la infancia”

Parallelism ha publicado ocho álbumes desde Angular Geometry del 2016.

A Part Remains está publicado en el magnífico label danés A Fallen Metropolis.

[FAM102] A Part Remains by Parallelism