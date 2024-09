Café Marvin merodeando ideas fijas con Seefeel

Mini LP del combo experimental británico Seefeel tras largo silencio.Everything Squared es una demostración de obsesivo ambient dub.

Sobre una repetición se haya la posibilidad de desnudar esencias psíquicas bordeando en casos la locura.

Hace 13 años Seefell, compuesto primordialmente por Mark Clifford y Sarah Peacock, no publicaban. Este final de verano nos trae la grata sorpresa de la vuelta de su obsesivo sonido.

Everything Squared nos ofrece las claves del sonido Seefeel. Una reverberante idea musical que utiliza el minimalismo como una herramienta de viaje psíquico hacia el inconsciente.

En Everything Squared los seis tracks apuntan hacía el ambient como formato amigable para un crudo viaje a tempo de dub.

El grupo fue creado en los años 90 por Mark Clifford, Daren Seymour, Justin Fletcher y Sarah Peacock. Su sutileza les aleja del post rock por mucha guitarra que haya en su propuesta. Everything Squared es sin duda su lado más electrónico desde EP de debut More Like Space en 1993.

De nuevo publican en Warp Records su vuelta a la actualidad.

Everything Squared de Seefeel