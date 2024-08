Café Marvin en los hallazgos venideros con Laura Cannel

Nuevo LP de la británica Laura Canell. The Rituals of Hildegard Reimagined es una oda antigua de minimalismo para un futuro neo clásico.

Buscarse en la historia para explicarse en el ahora y comprenderse en el futuro es una vía de aprendizaje necesario.

La inglesa Laura Canell descubrió la obra de la abadesa del siglo XII Hildegard, sí de nuevo su legado en Café Marvin, en 1997, justo tras dejar su rural Norfolk para empezar su carrera universitaria en el London College of Music. Su tío, profesor de micro biología, le puso Canticles of Ecstasy, interpretado por Sequentia.

En la primavera del 2024 Canell grabó The Rituals of Hildegard Reimagined en la iglesia de St Andrew, Raveningham, Norfolk, Reino Unido.

Un álbum de obras de Hildegard y de la propia Canell interpretadas con la flauta dulce de bajo y arpa medieval de 12 cuerdas.

El resultado es tan evocador de otro tiempo como provocador de un nuevo espacio desconocido. Música neo clásica minimalista de matices oscuros rotos por una luz eterna, la única que sobrevive el paso del tiempo, la emoción creadora.

“Los sonidos crudos que hago aquí me llaman a conectar a través de los siglos, y mientras respiro las melodías, observo la luz del día parpadear a través de los techos abovedados y los bancos de roble maltrechos, imagino la música sacra de Hildegard haciendo un dueto en mi cabeza mientras hago mi ofrenda secular“.

Laura Canell ha publicado entre discos en solitario y colaboraciones 20 álbumes desde 1997. Debutó en solitario Quick Sparrows over the Black Earthen 2014, disco nominado como uno de los mejores álbumes de 2014 por la revista The Wire.

The Rituals of Hildegard Reimagined de Laura Cannell