Café Marvin jazz sobre contundencia con BeatsByHand

Acabamos la semana con un disco de house absoluto. Desde Sudáfrica beatsbyhand y su álbum de debut I Am Jazz.

Hein Bosman es BeatsByHand, el productor explota con su primer larga duración lleno de bajos envolventes y espíritu de jazz y groove. Como el mejor Miguel Migs o Kevin Yost, su música es contundente y al tiempo sumamente atmosférica y sofisticada. Si obviamos el cover inicial del clásico Gypsi Woman, lo de la obsesión de los 90 de la nueva generación se extiende hasta el último confín del mundo de la mano de los reels, el disco es sumamente refrescante.

Las voces juegan un papel clave en la finalidad groove y jazzy de I Am Jazz, apoyadas en pianos que escalan a un cielo soleado.

I Am Jazz es la respuesta de BeatsByHand a su single del año 2020 Are You Jazz?, track que dio vueltas en los sets de Bonobo y Nightmares On Wax.

I Am Jazz está publicado en label de Sudáfrica Stay True Sounds.

I Am Jazz by beatsbyhand