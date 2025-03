Café Marvin invocando lo magnético con Masma Dream World

Nuevo LP de la neoyorquina Masma Dream World. Please Come To Me es un album de electrónica experimental y performatica, de ambient entre velas negras.

La conexión con el pasado heredado suele ser una búsqueda de sentidos a un presente impuesto.

Devi Mambouka alias Masma Dream World, tiene origenes variados y presente multi disciplinar. De sus raíces de Singapur, su infancia en Gabon, su adolescencia en colegio católico de NY.

Las costumbres e incluso los rituales han salpicado la creatividad de esta productora, terapeuta y performance.

En su tercer disco, Devi Mambouka, invoca con su digitalismo oscuro y su voz de otro mundo, a toda fuerza inspiradora sea esta del matiz espiritual que sea. Ella que es una moderna Kali puede traer en Please Come To Me a toda presencia que de sentido a los enigmas.

Please Come To Me tiene percusiones manuales, grabaciones de campo selváticas, capas digitales que son el órgano de una misa negra. Hay elementos sacros y profanos convertidos en una sola obra musical. El magnetismo de la oscuridad.

Please Come To Me es le tercer LP de Masma Dream World que debutó con Play At Night en el 2020.

