Café Marvin invocando autenticidad con Bobbyy

LP debut del productor de Los Angeles Bobbyy. Buckets es un álbum de house, jazz, hip hop, r&b, y breaks tan homogéneo como el ánimo que invoca estos géneros.

El sinsentido de la vida es la carta blanca que toma la libertad individual para buscar la expresión de la autenticidad.

Bobby Granfelt alias Bobbyy debuta por todo lo alto con uno de los mejores discos de lo que ve del 2024. Buckets muestra el profundo conocimiento del productor y baterista de los géneros que expresan mayor búsqueda del yo sin conjeturas externas, el jazz como epítome de ellos.

Buckets fue precedido por dos singles que dejaban ver lo que se venia encima. I Was At The Fence con la voz de Rachel Lime y I Arrived On A Foreign Shore los aportes vocales de Pink Siifu y Stas THEE Boss.

Porque el espíritu libre de Bobbyy se rodea en Buckets de colaboradores que aportan el sello de lo auténtico.

El house suena jazz pero también cósmico, disperso, abstracto; debido a unos breaks flagelantes. El soul tripea envuelta en la producción digital, el hip hop arrastra una delicadeza desafiante, el down tempo huye de lugares plácidos y reconocibles, asemeja el paseo por un desierto con brisa... Una obra refrescante que es imposible dejar de escuchar.

Bobbyy fraguó su conocimiento en las bandas de jazz underground Sunking y High Pulp. Ahora nos deja con ganas de pasear altivos.

Buckets de Bobbyy