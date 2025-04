Café Marvin heredando atrevimientos con Ketty Nez

Nuevo LP de la compositora y pianista estadounidense Ketty Nez. Through The Light es música clásica deformada al gusto de Nez.

Los heraldos culturales son un desafío para quien los recibe pues un primer impulso es el rechazo y una postrera decisión es abarcarlos y superarlos.

Algo así sucede con la obra de Ketty Nez.

La erudita musical estadounidense Ketty Nez se aventura con una nueva perspectiva sobre este concepto: inspirada por la herencia de su propia familia, fusiona con maestría la música folclórica de Europa Central y Turquía con su propio lenguaje compositivo moderno.

Through The Light nos muestra cómo reciclar la música clásica desde las ventanas vanguardistas que la componen. Sobre fragmentos de música folclórica grabados por Béla Bartók a principios del siglo XX Nez incorpora instrumentos no frecuentes en estos registros clásicos como es el saxofón.

Nez como es habitual interpreta el piano mientras Gabriela Diaz y Lilit Hartunian el violin, Samuel Kelder la viola, David Russell el chelo Jennifer Bill el saxofón Daniel Doña y la viola.

El resultado es de lugares irreconocibles pero tranquilizadores para el oyente. Notas que se estiran por necesidad sin dar tregua a quien las escucha.