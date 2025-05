Café Marvin hediendo a humor con Emma-Jean Thackray

Nuevo LP de la británica Emma-Jean Thackray. Weirdo es principalmente un compendio de nu jazz sin márgenes.

Vivimos en la era dictatorial del humor. La risa estúpida como medio de expresar hasta el exterminio. Pero nunca el humor ácido que cuestiona.

Emma-Jean Thackray para este su segundo disco titulado Weirdo se concentró en su casa de Londres y convocó una retahíla de colaboradores como Reggie Watts y Kassa Overall.

Emma-Jean no solo compone, interpreta la trompeta y otros instrumentos, canta: también produce. Es en este apartado donde Thackray se muestra más arriesgada. El álbum es principalmente de nu jazz, pero la británica se desborda hasta un soul rock de quejas.

“Creo que necesitamos hablar de la mierda oscura que tenemos en la cabeza, y encontrarle el humor solo lo facilita. La letra es muy de diario, como poesía confesional, y la emoción pura se equilibra con una exuberante armonía de jazz, sintetizadores envolventes y una tontería pop punk. Cuando te centras en la tontería, es más fácil hablar de tu dolor y más fácil para los demás escucharlo.”

Weirdo destaca en sus composiciones llenas de groove vital e implicado en el lado no tan amable de la vida. Algo propio de quien no fue tan favorecida de salida.

Tras estudiar jazz en el Royal Welsh College of Music and Drama en 2020, fundó su propio sello discográfico, Movementt donde lanzó su EP Rain Dance. En julio de 2021, Thackray lanzó Yellow, su primer LP con Movementt. Weirdo lo publica con el label de Gilles Peterson Brownswood Recordings.

