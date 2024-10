Café Marvin entre pretendidas casualidades con Oliver Coates

Nuevo LP del chelista escocés Oliver Coates. Throb, shiver, arrow of time reverbera neo clásico con ambient, folk y experimentación.

Para buscar lo no pretendido funciona pretender lo no buscado. Con esta fórmula se huye del hábito.

Oliver Coates no ha tenido en su nuevo disco ninguna humildad y ha querido un todo desde sus inquietudes que seguro imagina totales.

Throb, shiver, arrow of time se entiende a sí mismo post y pre, neo y arcano, analógico y digital, académico y suburbial.

Hay que admitir que Coates en sus ínfulas al menos ha podido labrar discursos sin abandonar lo más importante. La sinceridad de las emociones, el atlas del corazón que debe impulsar una obra.

Throb, shiver, arrow of time discurre como ambient sinfónico, minuciosidad drone y ruidismo expansivo.

Throb, shiver, arrow of time es el décimo quinto álbum de Coates, entre discos en solitario y colaborativos. El primero fue Towards The Blessed Islands del 2013.

Sus colaboraciones con Radiohead le han supuesto cierta atención mediática. Pero cabe mencionar antes que ha sido violonchelista principal de la Orquesta Aurora, la London Sinfonietta, la Britten Sinfonia y la London Contemporary Orchestra.

Ha colaborado con Mica Levi, Arca, Dean Blunt, Jonny Greenwood y Malibu en proyectos en directo y grabados, incluido el aclamado LP Remain Calm (Slip) con Levi y la presentación en pasarela Crucero 2022 de Dior con Arca, que tuvo lugar en el Estadio Panathinaikó de Atenas. También ha trabajado con Lawrence Lek y Marianna Simnett en proyectos de videoarte.

Throb, shiver, arrow of time de Oliver Coates