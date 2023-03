Café Marvin entre convocados a un nuevo cronos con Seaming To

La cantante, compositora y multi instrumentista londinense Seaming To, antes sólo Seaming, publica su nuevo trabajo titulado Dust Gatherers. Avant garde operístico, electrónico y experimental para crear un tiempo al margen del mundo.

Once años ha tardado la artista británica en publicar un nuevo LP. Dust Gatherers es esencialmente distinto que aquel Seaming del 2012. Si en su primer trabajo ofrecía un tiempo de melancolía con aires a la Era del Jazz, con reminiscencias de la ola nu jazz y trip hop que entonces ya se retiraba, Dust Gatherers es un experimento narrativo que construye un espacio y tiempo propio. Quizás del futuro y seguro del presente.

Dust Gatherers es un claro ejemplo de neo clásico digital. No es extraño de quien proviene de una familia de concertistas de piano y estudio en el Royal Northern College of Music de Manchester para ser cantante de ópera.

La capacidad vocal de Seaming se complementa, como si de alquimia se tratase, con sus dotes instrumentales. Su pasión por la digital marca cada vez más su carrera y en Dust Gatherers emerge una productora experimental al frente de la vanguardia. Hay también violines y otras cuerdas que engrandecen el disco.

Seaming To ha cristalizado su carrera que inició en 2006 con el EP Sodaslow (For Us), luego formó parte del disco Comicopera del gran Robert Wyatt. Su voz llamó la atención de Ninja Tune y algunos de sus bólidos. Colaboró con The Herbaliser. Publicó su primera obra larga duración, se volcó en el cine y la televisión mientras lanzaba algunos Eps, el brillante Mermaid del 2012 y recientemente Natural Process en el 2022.

Dust Gatherers by Seaming To