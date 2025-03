Café Marvin en una sala de sillas vacías con Saeko Killy

Nuevo LP de la japonesa ubicada en Berlin Saeko Killy. Dream In Dream lleva el dub a terrenos vocales y de hall room.

La decadencia social es terreno abonado para artistas sin miedo a traspasar fronteras mas allá de lo establecido.

Saeko Killy con una cabaretera y psicodélica versión del dub electrónico se destapa con su segundo disco tras Morphing Polaroids como una poeta de la decadencia. Transgresora y envolvente.

Saeko mezcló el álbum junto con Sebastian Lee Philipp, alias Die Wilde Jagd, otro viejo amigo al que Saeko conoció cuando se mudó a Berlín. Juntos, en el estudio de Sebastian, sacaron a relucir los armónicos de la colección de Saeko de Korgs, Yamahas y otras versiones modernas y asequibles de sintetizadores clásicos.

Se percibe Berlin desde la primera nota del álbum como nido de creación siempre expuesto a la depredadora ansia de destrucción humana.

Sin ser post punk ni synth gustará a los nuevos aficionados a estos viejos estilos. Un disco que nos recuerda a All The Sun That Shines de Peaking Lights pero in door y sin esperanzas.

Dream in Dream está publicado por el label aleman Bureau B.

Dream In Dream de Saeko Killy