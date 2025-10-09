Café Marvin en un límite sin piso con Vel Nine

Nuevo LP de la compositora y rapera californiana Vel Nine. A Beautiful Day To Die es un álbum de hip hop underground con variables propias del west coast.

Situarse en la honestidad del límite es de sumo riesgo en un mundo de cálculos. Es jugarle al abismo.

La californiana de origen mexicano Alyssa Romo alias Vel Nine o Vel Wonder se abre en canal, muestra sus emociones sin medir sus consecuencias con una lírica entregada y honesta.

Producido por 4th Beats, Vodka Gravas, Whose, Mike & Keys, Sirrealist, Sovren, Goomson y Nuglife, en diferentes tracks cada uno, el disco tiene muchas caras sin perder la fuerza de las composiciones de Romo.

Jazz, gansta, boom bap clásico… el hip hop de A Beautiful Day To Die suena a poesía que no toma prisioneros, es todo o nada.

Octavo larga duración de Vel Nine desde el 2011 incluyendo los que publicó como Vel Wonder, colaboraciones y un mix tape.

<a href="https://othar.bandcamp.com/album/a-beautiful-day-to-die" target="_blank" rel="noopener">A Beautiful Day To Die de Vel Nine</a>