Café Marvin en otra vuelta al todo sensible con Everything Is Recorded

Nuevo álbum del proyecto británico Everything Is Recorded. Temporary es trip hop, nu soul, down tempo… de teoría experimental y resultado standart.

Decía Borges que existían personas sencillas de gustos complejos y viceversa.

Richard Rusell, propietario no fundador, del label fundamental en la historia de la música electrónica XL Recording, es Everything Is Recorded. Rusell pertenece al segundo grupo.

Su ambicioso proyecto sonoro por la nomina de colaboradores Sampha, Bill Callahan, Noah Cyrus, Florence Welch, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Rickey Washington, Roses Gabor, Jack Peňate, Samantha Morton, Mary in the Junkyard singer Clari Freeman-Taylor y Nourished By Time.

Multi sensorial por el ramillete de géneros desde el trip hop, al nu soul, jazz vocal, breaks, indie dance …

Toda resulta de una simpleza cohesionada y evidentemente pretendida por Rusell.

Creado a lo largo de cuatro años, de 2020 a 2024, Temporary se grabó principalmente en el estudio Copper House de Russell en el oeste de Londres, junto con sesiones en Tottenham, Cumbria, Dorset, Los Ángeles y Las Vegas, y se basa en lanzamientos anteriores aclamados, incluyendo el álbum debut homónimo de 2018, nominado al Premio Mercury. En Temporary, Russell reinventa su ADN musical: mientras que su música antes se centraba en ritmo, letra y melodía, en ese orden, en Temporary intercambia ritmo y melodía, ocupando el ritmo menos espacio y priorizando la melodía.

Un álbum sosegado, sensible, atmosférico, melancólico, luminoso.

“Hacer el álbum fue una alegría, una forma de consagrar la vida”

Everything Is Recorded by Richard Russell fue el primero de sus tres discos en 2018.