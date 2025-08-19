Café Marvin en los últimos chances estivales con Fade Evare

Hay una obstinación en la inocencia generalizada que termina por resultar una perversidad aunque en el camino se obtengan instantes puros.

Fade Evare publicó un disco a comienzos de verano que rezuma intenciones juveniles hasta la inocencia.

Sus cándidas voces apuntan a un resultado demasiado simple. Pero la producción a cargo de Tori Holleman viste el LP de dub con detalles ambient, neo clásicos, house… que no permiten a Welcome Back perder homogeneidad, su mayor virtud.

El sintetizador de Madeleine Magee es su otro fortaleza que acaba por hacerles merecedores de un Café Marvin aferrado al verano.

<a href="https://fadeevare.bandcamp.com/album/welcome-back" target="_blank" rel="noopener">Welcome Back de Fade Evare</a>