Café Marvin en los enigmas de las escalas con Sophia Subbayya Vastek

Neo clásico experimental al piano que nos lleva a niveles plácidos para el oído pero nuevas sensaciones para la mente, no tanto para el corazón. Sophia Subbayya Vastek presenta su álbum In Our Sosftening.

Aún de la oferta culta del 2022 se pueden encontrar joyas adecuadas para las mañanas de frío y sol. Dentro del revitalizado por obra y gracia de la Pandemia, y el agotamiento de las palabras, género neo clásico, colindando con el ambient music, está el nuevo disco de Sophia Subbayya Vastek titulado In Our Sosftening.

La pianista neoyorquina publicó en 2017 el disco Histories y ahora regresa con esta obra homogénea en la que destaca su virtuosismo en pos de nuevos límites estructurales para una composición al piano.

Sophia es cofundadora de Organ Colossal, una organización sin fines de lucro que produce eventos musicales locales y proyectos musicales orientados a la comunidad en su ciudad natal de Troy, Nueva York. Los proyectos en curso incluyen Troy Street Pianos y The Lift Series en colaboración con Troy Savings Bank Music Hall.

