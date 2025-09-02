Revista Marvin

Enlaces rápidos

Café Marvin

Café Marvin en la ruta latiente con Linda Buckley

/
Café Marvin
320,133
Café Marvin en la ruta latiente con Linda Buckley

Nuevo trabajo de la compositora e intérprete irlandesa Linda Buckley. Thar Farraige es una obra de folk, neo clásico y experimentación electrónica.

Tendemos a creer que el mundo está compuesto por comunidades estáticas, pero el mundo es en sí una ruta transitada por la necesidad.

Thar Farraige es la última obra de la artista Linda Buckley en la que se sumerge en la tradición musical de Escocia e Irlanda para encontrar los nexos productos de la inmigración. Mira en el pasado para comprender el movimiento futuro de la música clásica.

La obra fue encargo de Chamber Music Scotland y Buckley la compuso para gaitas, cuarteto de cuerda y electrónica. Pensando siempre en su puesta en escena, algo que ya ha ocurrido en Irlanda, Escocia, Noruega, Países Bajos… Ahora se publica en disco.

Este proyecto entrelazará muchas facetas de mi yo musical para crear un todo cohesionado, una experiencia inmersiva para el oyente que se basa en temas como la emigración/migración, nuestro sentido de hogar y cómo podemos transmitirlo con nosotros

Linda Buckley ha publicado decenas de piezas entre acústico y electro acústico, siendo interpretada por la Orquesta Sinfónica de la BBC y la Orquesta Sinfónica Nacional RTÉ, entre otros.

Staff

Staff

So Long, and Thanks for All the Fish.

    Relacionadas

    Café Marvin apuntado desde la aorta con Tony Njoku

    Café Marvin apuntado desde la aorta con Tony Njoku

    Staff

    Café Marvin echando lazo al instante con FoneXperimenta

    Café Marvin echando lazo al instante con FoneXperimenta

    Staff

    fito-paez-auditorio-nacional-concierto-cronica

    Fito Páez en el Auditorio Nacional: Míralo, él puso las canciones en tu walkman

    Alejandro González Castillo

    marilia-monzon-entrevista-portamerica-fim-pro

    Marilia Monzón: “Le canto a las mujeres de mi vida, a la fe”

    Alejandro González Castillo

    bandalos-chinos-entrevista-auditorio-nacional

    Bandalos Chinos: “Formamos parte de una escena que coincide con el rock melódico de Babasonicos”

    Jacobo Vázquez

    Auditorio BB