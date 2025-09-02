Café Marvin en la ruta latiente con Linda Buckley

Tendemos a creer que el mundo está compuesto por comunidades estáticas, pero el mundo es en sí una ruta transitada por la necesidad.

Thar Farraige es la última obra de la artista Linda Buckley en la que se sumerge en la tradición musical de Escocia e Irlanda para encontrar los nexos productos de la inmigración. Mira en el pasado para comprender el movimiento futuro de la música clásica.

La obra fue encargo de Chamber Music Scotland y Buckley la compuso para gaitas, cuarteto de cuerda y electrónica. Pensando siempre en su puesta en escena, algo que ya ha ocurrido en Irlanda, Escocia, Noruega, Países Bajos… Ahora se publica en disco.

“Este proyecto entrelazará muchas facetas de mi yo musical para crear un todo cohesionado, una experiencia inmersiva para el oyente que se basa en temas como la emigración/migración, nuestro sentido de hogar y cómo podemos transmitirlo con nosotros“

Linda Buckley ha publicado decenas de piezas entre acústico y electro acústico, siendo interpretada por la Orquesta Sinfónica de la BBC y la Orquesta Sinfónica Nacional RTÉ, entre otros.

<a href="https://chambermusicscotland.bandcamp.com/album/thar-farraige" target="_blank" rel="noopener">Thar Farraige de Brìghde Chaimbeul, Linda Buckley</a>